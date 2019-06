Eesti sõnateatrite tipud panevad end taas proovile ooperimaailmas

Ooperipäeva kunstiline juht Reigo Tamm ütles, et neljandat suve toimuv ooperi- ja klassikalise muusika minifestivalina tuntust kogunud ooperisümbioos toob sel korral ooperi juurde nelja teatri kunstilised juhid: Ivar Põllu Tartu Uuest Teatrist, Tiit Palu Vanemuisest, Filipp Lossi Vene Teatrist ja klounipaar Haide Männamäe ja Toomas Trossi teatrist Piip ja Tuut. “Ooperisümbioosi lähteülesandeks on 45 minutiga tutvustada ühte maailmakuulsat ooperit vaid kahe solisti ja kahe näitlejaga. Abiks võib olla pianist. Lavastaja valib sümbioosi koosseisu näitlejad enda koduteatrist,” selgitas Tamm. “Eelmised sümbioosid õnnestusid lavastajatel nii hästi ning võeti publiku poolt nii suure huviga vastu, et tundus patt mitte jätkata,” lisas ta.