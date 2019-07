Angela ja Kermo andsid 8.07.2019 kell 10.10 Rakvere linnavalitsuses teineteisele jah-sõna. Perekond Neudorf oli tänavu sajas paar, kes seal abiellus. Maagia kõnnib nende noorte kannul, kuid nad ise arvavad, et see on nõnda lihtsalt juhtunud. Nii on.