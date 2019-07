Rakvere sõpruslinn Lapua otsib lotomiljonäri: ehk teab teda tarvas Vallimäel?

Tegemist on põhjanaabrite ajaloo teise nii suure lotovõiduga. Soome ajakirjanduse viimaste päevade üks paeluvamaid uudiseid ajendas samal teemal Virumaa Teataja lehetoimetusele kirjutama ka Pentti Kangasluomat, kelle saadetud sõnumid sõpruslinnast Lapualt on ikka aeg-ajalt jõudnud maakonnalehe veergudele.

"Alustagu Pentti juttu mis teemal iganes, peagi räägitakse Eestist, Rakverest ja tarvast. Nüüd on jälle selline hetk," kirjutas Kangasluoma, raporteerides samas, et Soomes kümme miljonit eurot võitnud pilet müüdi Lapual Hietala toidukioskis. "Seda kirjutades ei tea ma veel, kes on võitja. Ehk teab seda tarvas Vallimäel. Hietala suguvõsa on osalenud Eestiga sõprussuhete arendamises 30 aastat. Insener Jarmo Hietala on üks seltsi asutajaid. Tarva monumendi jalamil on kuue Hietala suguvõsa liikme nimed."