Kolmapäeval oli Rutt Kotke parajasti Jõhvis, kui helistas Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum ja lubas tema juurest läbi astuda. Bussijuht aimas: nüüd on see siis käes. “Kohe käis peast läbi, et vallavanem tuleb bussi tooma,” rääkis ta.