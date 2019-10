Tarva jalgpallitüdruk siirdub koondisega välismaale ja tõmbab selga väravavahi vormi

Alagrupist pääsevad edasi kaks paremat koondist ja samuti alagruppide neli paremat kolmanda koha omanikku. Viies alagrupis on juba kohtumised peetud ning kindlad edasipääsejad on Taani, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Poola, Venemaa, Šveits ja Türgi. Peale nende on alagrupiturniirile järgnevas eliitringis endale koha kindlustanud parima asetusega Hispaania ja tiitlikaitsja Saksamaa.