Politsei otsib 15-aastast Renatat, kes ei jõudnud Tapale kooli

Politsei selgitab jätkuvalt 15-aastase Renata asukohta, kes pidi 24. oktoobril jõudma Tapal asuvasse erikooli, kuid sinna ta tänaseni saabunud ei ole. Tartu noorsoopolitseinik Kairi Ojaperv ütles, et praeguseks on politsei üle kontrollinud eri aadressid ja viibimiskohad nii Tartu linnas kui ka maakonnas, kuid neiu asukoht on siiani teadmata. Ta lisas, et politseinikud on pidevas suhtluses olnud nii kooli personali, tüdruku lähedaste kui ka sõprade ja tuttavatega, kuid ka nemad ei tea neiu viibimiskohast midagi.