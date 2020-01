Rakverre ehitatakse kikilips

Tellijale

2020. aasta üheks märksõnaks on riigigümnaasiumid. Just niimoodi ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. “Riigigümnaasiumite arhitektuurivõistluste ümbrikute avamine on juba traditsiooniline,” sõnas Reps ja avaldas lootust, et Rakvere puhul on komisjon teinud parima valiku. “On oluline, et see saaks omaks võetud kohaliku rahva poolt,” lisas Mailis Reps.