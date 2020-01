10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rakvere Teater on oma segipaisatud kodust hoolimata täis töölusti: hiljuti esietendus KIT-i klubis kaasaegse Poola ühe populaarsema kirjaniku Jerzy St. Stawinski jutustuse "Tipptund" instseneering pealkirjaga "Elu karussell". Arusaadav on ka, et tänavuse hooaja erakordsetes tingimustes ei saa teater eksperimenteerida, vaid peab vahel minema välja n. ö. kindla peale.