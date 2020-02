10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Vladimir Iljitš Lenini 100. sünniaastapäeva puhul korraldab rajooni pioneeriorganisatsiooni nõukogu võistlusviktoriini kolmes järgus: V. I. Lenini elu ja töö, kodurajoon ja pioneeri- ja komsomoliorganisatsiooni ajalugu. Esimese vooru küsimused: 1. Mis aastast alates hakkas V. I. Uljanov oma teostele alla kirjutama Lenin? Nimetage Lenini pseudonüüme (vähemalt viis). 2. Kes on V. I. Lenini mausoleumi projekti autor? 3. Kes eesti viiuldajatest on öelnud nii: “Lenin juhtis mind viiuldaja-revolutsionääri teele.”? 4. Kuidas vastaksite küsimusele, kas Lenin on käinud Eestis? 5. “Ei, me ei lähe seda teed. Mitte niisugust teed mööda ei tule minna.” Millal tegi Volodja Uljanov niisuguse otsuse? 6. 3. aprill 1917, 30. august 1918, 2. oktoober 1920. Missugustest sündmustest Lenini eluloos kõnelevad need kuupäevad? 7. Kust on võetud ajalehe “Iskra” juhtlause? Kuidas see kõlab? 8. Missugustes Euroopa riikides on viibinud Lenin emigratsiooniaastatel ja seoses revolutsioonilise (parteilise) tegevusega? 9. Kelle juures elas Lenin Sušenskojes? Missuguses linnas elas Lenin pärast Sušenskojest tagasipöördumist? 10. Nimetage Lenini võitluskaaslasi Peterburi “Töölisklassi Vabastusvõitluse Liidust”. 11. Millal viibis Lenin viimast korda oma töökabinetis Kremlis? 12. Kus kirjutas Lenin oma raamatu “Riik ja revolutsioon”? 13. Millal kinnitati Lenini orden? 14. “Müür küll, aga murenenud – tõukad korra, ja variseb kokku.” Mille kohta lausus Lenin need sõnad ja vestluses kellega? 15. Kes Eesti revolutsionääridest on kohtunud Leniniga?