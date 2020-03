10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Tudu raamatukogus korraldati V. Saare romaani “Ukuaru” arutelu. Mõte seda teha tekkis kohe pärast romaani saabumist raamatukogusse. Meile sobis see teema eriti hästi, sest ka meie asume metsade ja metsatöö keskel. Ja sellest ju romaan pajatabki. Aktiivselt asuti sisu lahkama. Raamat meeldis kõigile väga. Nii kirjutas Tudu raamatukogu juhataja L. Maaväli.

10 aastat tagasi

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas ei usu euro tulekuga kaasnevat hinnatõusu ja on veendunud, et krooni vahetuskurss euro suhtes jääb samaks nagu praegu. Kui siiski kerkib ettepanek krooni vahetuskurssi euro suhtes muuta, mida Rõivas pidas ülimalt ebatõenäoliseks, on rahandusminister Jürgen Ligi lubanud kasutada oma vetoõigust ja Eesti üleminek eurole jääb ära.