10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Äsja lõppes V. I. Lenini 100. sünniaastapäevale pühendatud näitliku agitatsiooni rajooniülevaatus. Võib julgelt öelda, et ülevaatus aitas tõhusalt kaasa näitliku agitatsiooni muutmisele mõtetelt sisukamaks ja vormilt kaasaegsemaks. Rõõm on sellest, et ikka enam mõistetakse näitliku agitatsiooni kasvatuslikku osa.