10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

"Punase Kunda" parteibüroo kinnitas tehase autöölise nimetuse andmise eeskirjad. Nimetuse andmisel võetakse arvesse tööstaaži ettevõttes, kvalifikatsiooni tõstmist, ühiskondlikust tegevusest osavõttu ning käitumist tööl ja väljaspool tootmistegevust. Samuti läheb arvesse see, missugune on töötaja autoriteet kollektiivis, kas ta annab kvaliteetset toodangut, missugune on hariduslik tase.

10 aastat tagasi

Küpsuskirjandi teemasid: "Rahva hing ja iseloom avaldub tema kirjanduses", "Õppige seda tõsiselt võtma, mis on tõsiselt võtmist väärt..." (Hermann Hesse), "Me kõik elame sama taeva all, kuid meil kõigil ei ole üks ja sama silmapiir" (Konrad Adenauer), "Ajaloos vastutab kõige eest järelpõlv", "Argipäev vajab muinasjutte", "Oo, sport, sa oled raha!", "Igaühe õnn on kordumatu".