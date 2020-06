Terviseamet ei keela koolidel lõpupiltide tegemist

"Kui on otsustatud kollektiivselt, et igal juhul hoiame vahet, siis pole ka pildi jaoks mõtet inimesi kokku koondada. Kui on inimesed juba koos, siis pole ka mõtet ainult pildi pärast kahemeetrist vahet hoida," ütles Kadai, kelle sõnul ei kujuta pildiks kogunemine suurt nakkusriski. "Kui pildi tegemiseks lapsed mõneks minutiks koonduvad kokku ja on usaldus, et kõik on terved, kellelgi ei ole haigussümptomeid, siis risk, et seal toimuks nakkuse levik, on tegelikult väike ja seda riski on mõistlik kollektiivselt aktsepteerida," selgitas Kadai.