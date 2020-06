Tapa torusid hakkab haldama kohalik firma

Tapal on umbes kümme kilomeetrit kaugküttetorustikku, millest kaheksa kilomeetrit kuulub vallale ja kaks kilomeetrit N.R.Energy OÜ-le. Viimane on leidnud, et just N.R.Energy OÜ-l on eelisõigus saada Tapa võrguettevõtteks. Abivallavanem Andrus Freienthal lausus, et vald on nõu pidanud konkurentsiametiga ja see on kinnitanud, et on seaduspärane, kui soojavõrku hakkab haldama vallale kuuluv ettevõte. “Teeme N.R.Energyle ettepaneku anda neile kuuluvad torud Tapa Vesi OÜ-le rendile,” lausus Freienthal.