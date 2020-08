GALERII ⟩ Võrratu võrkpalliga avati Aseris volleväljak

Eile võtsid meelelahutusliku rannavolle võistlusega omavahel mõõtu Lääne-Virumaa võrkpallurid. Mängumees Kaarel Pomerants tunnistas, et Aseri võrguplatsil on hea mängida.

"Plats on uus ja mulle meeldib, et liiva on piiridest ka kaugemale veetud. Paiga edasiarendus oleks väike aed ümber väljaku," ütles Pomerants.

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum rääkis, et uue võrkpalliväljaku valmimine Aserisse on hea näide kogukonna ühtsusest ja mitmepoolsest koostööst.

"Võrkpall on suurepärane meeskonnamäng, mis arendab ühtekuuluvust. Usun, et üks korralik palliplats on iga kodukoha jaoks oluline väärtus," sõnas Vallbaum.

Vallavanem lausus, et tal on hea meel, et ühise jõupingutusega on loodud noortele kodulähedane treeningvõimalus.

Aseri vabaajakeskuse juhataja Kaire Kutsari sõnul sündis otsus projektis osaleda juba kevadel.

"Oleme otsinud võimalusi Aserisse võrkpalliväljaku rajamiseks juba pikemat aega. Harrastajaid on siinkandis palju. Asukoht on suurepärane," tähendas Kutsar.

Volleväljak laiub Aseri vabaajakeskuse taga. "Loodan, et spordiala populaarsus kasvab ja soovin, et Aserist sirgub edaspidi palju noori võrkpallikasvandikke," ütles Kutsar.

Kohalolijatele saatis omapoolse tervituse Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur, kes kiireloomulise välissõidu tõttu üritusest osa võtta ei saanud. Avamisel mängiti vastvalminud väljakul rannavolle suveturniiri viimane etapp.

Eesti Võrkpalli Liidu ja Oma Ehitaja AS-i koostöös toimuval konkursil "Võrguplatsid korda" valis aprillis žürii välja kuus enda lemmikut, nädal aega Postimehe veebilehel väldanud rahvahääletuse käigus selgusid ülejäänud neli võitjat. Hääletajaid oli 4945.

Žürii ja võrkpallisõprade abiga selgusid kümme kohta, kuhu sel aastal võrkpalliväljakud rajatakse.