Galerii ⟩ "Lõikuspeole" jagus nii kauplejaid kui ka uudistajaid ja ostjaid

"Tõesti, valik on väga äge," kiitis Haljalast koos vanematega laadale tulnud Eleri. "Siin on kõigile midagi – kes soovib magusat või kellele meeldib kasvõi suitsuliha."

Rahvatantsulembene naine märkis, et kui Poola riideid müüakse tõepoolest igal pool, polnud Rakveres nendest lõhnagi. "Pigem olgu kodumaine käsitöö ja kallis, aga lähen selle ostuga kindla peale välja. Ma ei soovi näha käsitöölaadal Poolas toodetud trussikuid," rääkis Eleri. "Väga täpselt küll ei süvenenud, aga näiteks üks puidust käsitööesemete müüja ütles, et tema tuli Haapsalust. Haljalaski on meil käsitöö tootjaid, aga neid ma siin ei kohanud. Järgmisel aastal võiks ju osaleda, sest ruumi jagub siin küllaga. Pigem ikka kauplejaid juurde, mitte vähemaks."

Elerit paelusid ühed rahvatantsukingad, kuid kaup jäi katki, sest sobiva suurusega jalanõusid seekord polnud. Küll avaldas ta lootust, et ehk õnnestub tuleval aastal soetada samast üks paar pastlaid.

Vallimäe vabakeskuses korraldatud "Lõikuspidu" oli naisel esimene suurem üritus, mida ta on vast valminud kompleksis külastanud. "Kodus on väike laps ja pole tema kõrvalt saanud tulla, kuigi korra oleme perega niisama ka jalutamas käinud," kõneles Eleri. "Piltidelt olen vaadatud ja tundub vinge. Nii et veebi vahendusel olen ikka seni üritustest osa võtnud."

Rakverlane Tiit lausus, et tema laadal toimuvale liiga suurt tähelepanu ei pööra, vaid silmi jagub rohkem Vallimäe vabaõhukeskusele tervikuna. "Ilus kompleks," kiitis ta. "Minu arust laat siia sobib, aga ühelgi kontserdil pole veel käinud. Üldmulje on väga meeldiv, ainult see kõnnitee killustik läheb varba vahele."

Tiidu sõnul tal laadalt suurt midagi enda tarbeks vaja ei läinud, sest Peipsi-äärselt Sibulateelt on juba kõik vajalik soetatud. "Ostsin sibulat, küüslauku ja värke. Seda kraami leiab ka siin ja hindki on sama, mis igal pool, aga Peipsi ääres olid ägedad sibulavanikud. Kaks-kolm kilo kaaluva vaniku sai kätte kuue, kaheksa või kümne euroga."