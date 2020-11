Tormituule põhjustatud elektririkked kõrvaldatakse täna õhtuks

Vinni valla Rägavere piirkonna haldusjuht Virgo Koppel rääkis, et Ulvis läks elekter ära enne kella kaheksat hommikul ja selle tagasi saamiseks tööd juba käivad. "Esialgse info kohaselt peaks lõunaks rikked Ulvist kõrvaldatud olema," kõneles Koppel.

Koppel jätkas, et langenud puid on teedel palju ning elektrikatkestuste põhjuseks on liinidele langenud puud.

Tormikahjustustest on teada antud ka mitmelt poolt Rakverest. Näiteks tõstis ühel Rakvere elanikul tuul kasvuhoone ühest hoovi otsast teise.

Elektrilevi pressiesindaja Ivar Jurtšenko sõnul raskemaid võrgukahjustusi Lääne-Viru maakonnas ei ole. "Rikete põhjuseks on enamasti puud liinil ja rikete kõrvaldamisega toimetab aktiivselt neli brigaadi," selgitas ta.

Jurtšenko jätkas, et prognoosaegade kohta infot ja lubadusi jagada ei ole õige aeg. "Alles rikkekohale jõudes ja olukorda hinnates saavad töömehed aimdust, kui kaua võib rikke likvideerimisega minna. Kuna torm kestab, lisandub rikkeid ning stabiilset seisu pole, mille põhjal oleks sobilik paikapidavaid veksleid välja lubada," kommenteeris pressiesindaja.

Haljala valla majandus- ja hankejuht Arvo Sirel rääkis, et praegu on olukord võrdlemisi rahulik. "Meil on majandusbrigaad, kes murdunud puid teedelt eemaldab, väljas Võsu kandis. Samuti asjatab piirkonnas päästeamet," kommenteeris Sirel.

Kadrina vallas on vabatahtlike päästebrigaad küll valvel, aga väljasõite tegema pidanud ei ole. "Saed on teritatud ja jälgime pingsalt, mis toimub. Teised mehed tegid juba nalja, et sina, Raido, oled liiga head tööd teinud ja kõik ohtlikud puud juba maha ära võtnud," kommenteeris arborist ja vabatahtlik päästja Raido Nagel.

Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialisti Hardi Puusepa sõnul suhtles ta kella 15 ajal Lääne-Virumaa piirkonna dispetšeriga. "Hetkel on töös kaks keskpingeriket ning kaks madalpingeriket. Ühe keskpingerikke põhjustasid liinile langenud kolm puud, mille tõttu oli juhe maas nelja postirea vahelt. Suure tõenäosusega taastub elekter kõigile klientidele õhtul kella 20-ks," kommenteeris Puusepp. Puusepa sõnul on elektriliinide läheduses küll tehtud korralik raie, kuid tuul kannab metsastunud alalt takistusi liinidesse päris kaugelt. "Metsasel alal ei pruugi liinikaitsevööndist suurt abi olla, kuna tugev tuul võib puid liinidesse tuua mitmesaja meetri kauguselt."

Kella 15 seisuga olid rikked Haljala vallast kõrvaldatud.

Tippajal oli üle Eesti vooluta 4600 majapidamist ning kella 15 seisuga oli Elektrilevi likvideerinud 49 keskpingeriket ning 14 madalpingeriket.