Laupäeval lõõmas Tapa vallas garaaž ja linnas eluhoone

Kell 2.56 teatati, et Kaeva külas põleb elumaja vahetus läheduses garaaž. Põleng likvideeriti kella 4.08 paiku ja esialgsetel andmetel sai see alguse garaažis süttinud sõiduautost. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud ning täpne tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.