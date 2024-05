Postimees grupi maakonnalehtede vastutav väljaandja Margus Mets ütles oma avakõnes, et Postimehe fond otsustas kaks aastat tagasi anda teadusgrandi just eesti-vene noorte väärtuste ja identiteedi uurimiseks. "Eesti-vene noorte identiteet on paljuski mõistmatu. Sellest pole aru saanud ajakirjanikud ega ka ühiskond. Kuna Postimees tegeleb ka Eesti rahvuse ja kultuuri kestvuse küsimusega, siis on suur rõõm näha, et teadustööst on välja kasvanud teaduskonverents. Ja see grant anti kusjuures välja üks päev enne sõja algust kaks aastat tagasi."