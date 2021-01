Kolumn: pimeduse valguses

Inimene tegi plaane, aga jumal naeris. Naeris ja lasi järgmisel plaani pidada. Üks leidis hea olevat oma liiklusvahend maja remondi ajaks ohutusse kohta viia, teine oli kavatsenud aga just seal oma jõuvankriga manööverdamisoskust lihvida. Lihvida tuleb nüüd küll esimesel, kuna teine endast muid jälgi maha ei jätnud kui need, mis esimese sõidukit kaunistama jäid. Küllap on mõlemal juba ammuilma uued käigud kavandatud, mõned neist korda läinud ja natukesed nurjunudki.