"Kui riigipoolne kommunikatsioon on väga nõrk, siis tuleb seda teha ise. Rääkida, milline on olukord võrreldes eelmise kevadega. See on üsna katastroofiline! Kui eelmisel kevadel panime riigi lukku, oli 27 nakatunut, täna on aktiivseid haigeid üle 18 tuhande, Lääne-Virumaal on nakatunute suhtarv veidi alla kahe tuhande, Rakvere linnas ja vallas juba üle kahe tuhande – kuhu me jõuame? Tahtsin olukorra tõsidust oma inimestele välja tuua," rääkis Nõlvak, kes nimetas kuulajatele arvulisi näitajaid Rakvere valla kontekstis.