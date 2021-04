Inimesed ei kiirusta puhkuseplaanide tegemisel

Riina ja Ülo, Roela

​​Ei ole veel tehtud. Ei tea veel täpselt, millal puhkustki saab. Kõik oleneb sellest, kuidas töö sujub ja kas töölisi on. Olen kaupluses müüja ja seal on töötajatega vahetevahel kriis. Kui töölisi on, siis saame mai lõpus puhkusele. Loodame saada.

​Sander, Lehtse

​Nastja, Rakvere

​Hedy ja Viljar, Tallinn

​Viljar tunnistas, et kui võimalus on, siis tahaks minna palmi alla. Varem on puhatud Kanaari saartel ja Lõuna-Euroopas. Viimane välisreis oli eelmisel aastal just enne koroonapandeemia algust. “Sai viimase sõidu õigel ajal tehtud,” sõnas Viljar, kelle hinnangul on võimalik ka Eestis puhata. “Võiks need spaad lahti teha ja selles mõttes on Eestis ikka hea olla,” ütles ta ja lisas: “Kui oleks ilma ainult.”