Laupäeval tuleb kuni 16 kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Puhub põhjakaare tuul 2–7, põhjarannikul kuni 11 m/s. Sooja on 3–8 kraadi, maapinna lähedal võib temperatuur kohati langeda 0 kraadini.

Peipsi järvel puhub põhjakaare tuul 3–7 m/s ja laine kõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Kohati on oodata hoovihma ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 8–9 kraadi.