Lahemaal, mis laiub kahes maakonnas, on palju sõpru

Keskkonnaminister Tõnis Mölder sõnas avakõnes, et Lahemaa on hea näide loodushoiu ja inimese koostoimimisest. Ta tõi esile rahvuspargi idee algatajad ja võttis põgusalt kokku selle ajaloo. Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart tuletas kogunenutele meelde, et ühtlasi käib keskkonnakuu. Ta lausus, et Lahemaa sobib väga hästi Eestit esindama, sest selle mitmekesisus on koondpildis tajutav. Viru Instituudi juhatuse esimees Aivar Surva kõneles, et Lahemaa on üks Virumaa osa, ja andis üle Virumaa kultuuripärandi vardja tunnustuse Ingrid Rüütlile, kes on 60 aastat tegelenud piirkonna rahvakultuuriga, pärimuste, laulude, murde ja teiste Virumaaga seotud materjalide kogumisega.