Tallinna–Narva maanteel Läsnal kilomeetritel 64–66 toimub kolmapäeval kell 10–12 kaitseväe 1. suurtükiväepataljoni laskmistega seotud väljaõppetegevus. Testlaskmiste ajal kell 10–10.30 suletakse liiklus mõlemal sõidusuunal kuni viieks minutiks. Kell 10.30–12 on piirkonnas kehtestatud kiiruspiirang.

Samuti häirib liiklust tõsiasi, et Tartu–Jõgeva–Aravete maanteel olev Piibe sild läheb rekonstrueerimiseks kinni. Jalakäijatele on läbipääs tagatud. Sõidukite ümbersõit on korraldatud Rakke–Kapu kaudu. Teekond pikeneb keskmiselt kaheksa kilomeetri võrra. Sild jääb suletuks kuni 21. septembrini.