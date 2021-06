Teises sõidus said Varik-Kunnas kohe ette, kuid Gordeje-Stupelis ei jätnud jänni ja proovisid liidritega samas tempos püsida. See neil ka õnnestus, kuid mehed pidi siiski paari sekundiga Varik-Kunnasele alla vanduma.

Kahe etapi ehk nelja võistlussõidu järel on aga liidriteks Gordejev-Stupelis 91 punktiga. Varik-Kunnasel, kel üks sõit on ebaõnnestunud, on koos 85 punkti.