Grossi Toidukaupade külmletitoodete ostu-müügijuht Anne-Marie Suomalainen kinnitas, et jäätisel on minekut. Eelkõige just suvituspiirkondades. Uued jäätisesordid on väga populaarsed ja Premia igasugused küpsisega jäätised lähevad hästi. Grossi tootmise oma jäätistel on samuti minekut. "Me teeme neile tihti ka otsepostis reklaami, siis müüb eriti hästi," rääkis Suomalainen.