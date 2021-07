Lääne-Virumaal toimuvad eelregistreerimiseta vaktsineerimised

Rakveres aadressil Turu plats 3 toimus eelregistreerimiseta vaktsineerimine täna ja tuleb veel reedel, 16. juunil kella 10–13. Vaktsineerijaks on tervishoiuasutus S Silmarõõm. Nagu mainitud, võib kohale minna ilma eelregistreerimiseta, ent võimalik on ka aeg broneerida telefonil 1247 ja digiregistratuuris www.digilugu.ee. Vaktsiinideks on Jansseni (1 doos) või Moderna (2 doosi neljanädalase vahega) vaktsiin. Vaktsineerima oodatakse alates 18. eluaastat.

Lisaks saab end vaktsineerida lasta Rakvere haiglas, vabu aegu on nii homseks kui ka ülehomseks (14.07 ja 15.07). Kaitsepoogitakse Pfizeri vaktsiiniga, mis sobib alates vanusest 12 eluaastat. Tegemist on kahedoosilise vaktsiiniga, teine doos tuleb süstida kuue nädala pärast. Vajalik on eelnev registreerimine telefonil 1247 või digiregistratuuris www.digilugu.ee.

Tapal on võimalik vaktsineerida reedel, 16. juulil (Valgejõe pst 14/2) Pfizeri vaktsiiniga. Kaitsepookimist korraldab Viru haigla. Vajalik on eelnev registreerimine telefonil 1247 või digiregistratuuris www.digilugu.ee.

Laupäeval, 17. juulil kella 10–12 saab vaktsineerida Võsu rannaklubis ning kella 13–15 Haljala rahvamajas. Vaktsiinideks on Pfizeri ja Jansseni vaktsiin, vaktsineerib S Silmarõõm. Vastu võetakse kõik soovijad, saab ka eelregistreerida (tel 1247 või www.digilugu.ee).

Tänahommikuse seisuga on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 55,8 protsenti Lääne-Virumaa täisealisest elanikkonnast, kokku on vaktsineerituid 27 130. Vanuserühmas 70 eluaastat ja enam on kaitsepoogituid 75,7 protsenti.

COVID-19 vastu vaktsineerimine on Eesti elanikele tasuta ja võimaldatud alates vanusest 12 eluaastat. 12–17-aastaseid kaitsepoogitakse Pfizeri vaktsiiniga, täisealiste puhul kasutatakse ka Moderna ja Jansseni vaktsiini.

Uuringud näitavad, et kõik Eestis pakutavad vaktsiinid aitavad tõhusalt ka uue ja agressiivsema Delta viirusetüve vastu, kuid vaid siis, kui vaktsineerimiskuur on lõpetatud: Jansseni vaktsiini puhul kaks nädalat pärast ainust doosi, Pfizeri vaktsiini puhul üks nädal pärast teist doosi ning Moderna ja AstraZeneca vaktsiini korral kaks nädalat pärast teist doosi. Moderna vaktsiini kahe doosi vaheline aeg on neli, Pfizeri vaktsiini doosidel kuus ja AstraZeneca vaktsiini kahel doosil 12 nädalat.

Vaktsineerimiskuuri toime kestab vähemalt aasta. Samuti kehtib vähemalt ühe aasta EL-i vaktsineerimise digitõend, mis võimaldab lihtsamalt reisida ja ilma testimata ka Eestis paljude ürituste külastamist.