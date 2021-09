Nädala kaja: õnnetused tabavad ootamatult, aga valikud saab läbi mõelda

Teisalt on seegi nädal tulvil naeratavaid nägusid. Need vaatavad vastu reklaamplakatitelt, omanikud kenasti kergesse külgpoosi sätitud ja värske soenguga. Tuttavate nägude sekka sigineb tasapisi uusi või ootamatuid. Jutt on loomulikult kohaliku omavalitsuse volikogu liikmete valimisteks valmistumisest. Lääne-Virumaal on otsustanud kandideerida tuttavalt kõlavate nimedega poliitikud, kes varem on laineid löönud hoopis väljaspool maakonda. Rakvere linnapea kandidaadiks on üks erakond üles seadnud ootamatu isiku, kelle puhul naljahambad juba räägivad, et Rakverest on saamas uus suvepealinn.