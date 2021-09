Päästjad kustutasid kolm põlengut

Eile kell 14.59 anti häirekeskusele teada, et Kadrina vallas Ama külas on hõõguma hakanud kuivati. Päästjad tegid saabumise järel kindlaks, et leeki hoones ei olnud, kuid punkrist tuli tossu. Kuivatist toodi välja umbes 35 tonni herneid, millest osa olid kõrbenud. Päästjad kontrollisid termokaameratega kuivati üle, et ei oleks varjatud koldeid. Põlengu tekkepõhjus ei ole teada.