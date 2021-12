Neljapäeval langeb õhutemperatuur 17 miinuskraadini

Öösel pilvisus tiheneb. Saartelt alates hakkab lund sadama, vastu hommikut ka mandri lõunaosas, paiguti tuiskab. Mõnel pool võib udu tekkida. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, pärast keskööd pöördub itta ja kirdesse ning tugevneb saartel 8-13, puhanguti 16, hommikul kuni 21 m/s. Külma on 8-14, kohati kuni 17 kraadi, saartel ja tuulele avatud rannikul 2-7 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s, hommikul pöördub itta ja kirdesse ning tugevneb 4-8, puhanguti 11 m/s. Laine kõrgus on öösel kuni 0,5 meetrit, hommikul 0,5-1 meetrit. Öö on sajuta, hommikul on oodata kohati lund ja võib tuisata. Külma on 8-12 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab, sadu on tihedam saartel ja mandri lõunaosas. Puhub ida- ja kirdetuul 6-12, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti kuni 22 m/s. Külma on 2-8 kraadi, saarte rannikul näitab termomeeter kohati 0 kraadi.