Kommentaar: kaubandussektoris on tulevik mitmekülgsete oskustega töötajate päralt

Tööstusesse jõudis sama süsteem juba pea 15 aastat tagasi, kui elektroonikaettevõtted hakkasid tasapisi minema automatiseerimise teed. Tootedisaini ja innovatsiooniga jõuti ühel hetkel selleni, et masin osutus inimesest tõhusamaks, ja juba kasvõi seetõttu, et toodete komponendid muutusid nii tillukeseks, et inimene oma kätega polnud enam võimeline nendega ümber käima. Samal ajal tuli tulla toime globaalse konkurentsisurvega ja võistelda eeskätt odavate Aasia riikidega. See pani mõtlema, kuidas muuta ka inimtööjõu osas tootmisprotsessi veel efektiivsemaks, ning õige ruttu sai selgeks, et ainult ühte liigutust tegevat töötajat pole efektiivne palgal hoida, seda eeskätt ettevõtetes, kus tootmisseeriad pole suured. Just seal on vaja inimesi, kes suudavad ühelt tööprotsessilt teisele üle minna. Praeguseks on roteerumine tehastes ja tootmisettevõtetes töökorralduse tavapärane osa.