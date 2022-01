Kooli katlakütjal Erich Kütil läks kops üle maksa pärast seda, kui suvel katlamajas remonti ei tehtud, aga talvel aeti süü külmade klasside eest katlamaja inimeste kaela. Ta oli helistanud sügisel Rakvere hariduskoondisse, et sealt nõu ja abi antaks, aga keegi isegi ei saabunud kohapeale vaatama, millises seisus katlad on. Hoopis katlakütja ise olevat sellepärast oma kooli direktorilt nahutada saanud, et käis just kui kaebamas.