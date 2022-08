Kui teed sind maale viivad, näed ikka viljapõlde, mis lõikust ootavad. Väga mitmel pool on kombainerid vaeva näinud, mitmel pool seisab suur töö veel ees. Vili on ju tänavu sasitud, tükati nii vastu maad liibunud, et hakkad kahtlema, kuidas teda sealt üldse kätte saab. Murelik on seekordne lõikus.