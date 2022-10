Kas tõesti lastakse Venemaal maailmasporti tagasi trügida?

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) president tegi hiljuti avalduse, et tuleks ikkagi hakata juba mõtlema, kuidas Venemaa ja Valgevene sportlased taas rahvusvahelisse spordiellu integreerida, sest ega nemad ju toimuvas süüdi ei ole. See, et sellel härrasmehel on kõrgepalgaline nõunikukoht firmas, millel suured majandushuvid Venemaal, ei ole väidetavalt üldse oluline. ROK-i pressiesindus tõttas küll asja ümber tekkinud suure kära tõttu vabandusi otsima stiilis, et jutt käis hüpoteetilisest tulevikust ja sõnu on valesti tõlgendatud.