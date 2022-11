NSV Liidu 50. aastapäeva eelses sotsialistlikus võistluses täidavad edukalt piima ja liha riigile müügi ülesannet rajooni paljud majandid. Piima riigile andmisel on parimad Triigi, Viitna ja Ubja sovhoos, kes on täitnud üleplaanilise kohustuse. Nii on Viitna sovhoos riigile müünud 263 ts, Triigi sovhoos 134 ts ja Ubja sovhoos 41 ts piima üle aastaülesande.