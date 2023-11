Miks puuetega inimesed peaksid olema vabastatud mootorsõidukimaksust?

Võib julgelt väita, et liikumisvõimalus on üks suurimaid ja esmaseid takistusi sellel teel, mistõttu lähtusime puuetega inimestele maksuvabastuse taotlemisel sellest, et vabastuse peaksid saama just need sihtgrupid, kellel ühistranspordi kasutamine iseseisvalt on raskendatud, kui mitte võimatu: liikumispuudega inimesed – olgu selleks ratastoolis inimene või inimene, kellel on suured liikumisraskused; intellektipuude, liitpuude või liikumispuudega last või täiskasvanut kasvatavad või hooldavad pered – nende inimeste suutlikkus iseseisvalt, ilma kõrvalise abita liikuda on peaaegu võimatu, lisaks abivahendid, mida inimesed iga päev vajavad ning mida samuti on koos inimesega vaja transportida; nägemispuudega inimesed – kehvasti ligipääsetav linnaruum ei võimalda nägemispuudega inimesel, eriti kui tal on ka muid tervisemuresid, pikki vahemaid iseseisvalt läbida.