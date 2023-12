Rakvere Raibe ⟩ Jumal leiti Aserist

Usuliikumise juht, valge venelane Sergei Gdebog ütles Rakvere Raipele, et kõigevägevama leidmine vanast rahvamajast tuli talle üllatusena. «Oleme Jumalat otsinud juba väga kaua ning ausalt öeldes oli võimalus, et just meie ta just Eestist leiame, üsna pisike. Teda on ju otsinud paljud inimesed üle maailma ja maailm, mille ta lõi, on jumala suur,» rääkis vaimulik ning lisas, et Jumala leidmine vahetult enne jõulupühi on tõeline õnnistus kogu maailmale.