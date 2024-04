OG Elektra plaanib Tapale ehitada ka teise kaupluse

Tapa vallavalitus algatas OG Elektra avalduse põhjal 3. aprillil detailplaneeringu Loode tn 8 asuvale maaüksusele. See krunt asub Paide maantee ja Loode tänava ristmiku kõrval, rajoonis, mida kohalikud kutsuvad siiamaani sõjaväelinnaks – tegemist on valdavalt paneelmajade rajooniga, kus omal ajal elasid nõukogude ohvitserid oma perekondadega.

Kummalisel kombel pole sealkandis kunagi olnud korralikku kauplust, kuigi piirkond asub kesklinnast kaugel ja elanikke on seal Tapa mõistes palju. Oleg Gross lausus, et pärast iseenda ja pojaga vaidlemist muutis ta meelt ning nüüd on veendunud, et idee ehitada sinna uus Grossi Toidukaupade kauplus on väga hea. "Hea ligipääsuga, suur elurajoon kõrval," tutvustas ta. "Lisaks on läheduses sõjaväeosa."