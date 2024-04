Rakvere ripsmetehnik pälvis kolm karikat ja muutis saatejuhi deemoniks

Tema sõnul möödus esimene võistluspäev rahulikult, teine päev oli aga juba raske. "Närv vedas alt ja töö ei läinud enam nii lihtsalt," tõdes Korbe ja lisas, et käsi värises ja raske oli täppistööd teha. Pinget lisas ka teadmine, et fantaasiavoorus tuli tal teha töö tuntud telenäole Erkki Sarapuule. Ta tunnistas, et süda puperdas ja kergelt iiveldas. "Aga sain tehtud ja ise jäin tulemusega rahule. Muidugi suured tänud minu õle Mailile, kes pool töömahust enda kanda võttis ja oli suureks abiks mulle oma oskuste ja nõuga," märkis ripsmetehnik.