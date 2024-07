Arvamus Maavara uuringute vajadustest – emotsioonideta

Fosforiidisõja valguses kardeti eelkõige kahte asja – kümnete tuhandete võõrtööliste sissetoomist Nõukogude Liidu avarusest ning põhjavee võimalikku rikkumist. See hirm lõi olukorra, kus 30 aastat pole julgetud Eestis fosforiiti isegi mitte uurida, rääkimata omavalitsuste keelust fosforiidimaardlate peal olevatele aladele ettevõtluse arendamisest või elamute rajamisest. Alles eelmisel aastal alustas Eesti Geoloogiateenistus koostöös ülikoolidega põhjalikumaid uuringuid laiendatud Aru-Lõuna alal, mis peaks andma meile täpsemat infot, kas fosforiiti ja metalle on võimalik kaevandada selliselt, et see oleks nii majanduslikult otstarbekas kui ka põhjaveele ohutu. Puhta joogivee kättesaadavus on põhiõigus ja tuleb elutähtsa teenusena kohalikul omavalitsusel oma haldusterritooriumil elanikele tagada. Kuna maninitud ala jääb osalisel ka Viru-Nigula valla piiridesse, oleme arengutel hoolikalt silma peal hoidnud. Oleme vallavalitsuses korduvalt kohtunud Eesti Geoloogiateenistuse ekspertidega, osalenud erinevatel seminaridel ja rahvakoosolekutel ning suhelnud Kliimaministeeriumi inimestega. Selle tulemusena on tekkinud üsna selge arusaam, mida praegu tehakse ja mis toimub lähiaastatel.