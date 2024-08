Repliik: sidruneist saab limonaadi

Kui olla kannatlik, saab viimaks selgeks, et midagi head sünnib igast halvast. Ainult et kannatlik olla on vahel kohutavalt raske. Mõnikord on olukord nii toksiline, et paljalt sõna «kannatlik» näib olevat mingis tundmatus keeles. Aga ka siis. Ka siis on midagi head juba teel. Kasvõi kogemus, mis ühel õnnelikul päeval on muutunud trumpässaks taskus.