Nädalavahetus tuleb suvine

Keskkonnaagentuuri andmetel on laupäeva (24.08) öö üle Skandinaavia kiirustava osatsükloni mõjuväljas mõne tunni vältel vihmane. Hommikuks sadu ja pilved eemalduvad ja päeval tugevneva kõrgrõhkkonna mõjul on saju tõenäosus väike. Edela- ja lõunatuul on väga tugev - ulatub puhanguti 14, rannikul 18 m/s, õhtul tuul rahuneb. Õhutemperatuur on öösel 12..18°C, päeval 19..21°C, Eesti idaservas kuni 23°C.