Norralasest vanahärra taastab pensioniraha eest Varangu mõisa

Milline tegevus on mõistlik, on paljuski suhtumise küsimus. Norralasest vanahärra Per Martin Tvengsberg peab selleks mõisahoone taastamist, mille muinsuskaitseamet oli aastaid tagasi nii-öelda maha kandnud.