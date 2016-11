Lume tulek neelas 40 tonni soola

Eesti Teede hooldusjuht Andres Plaat ütles, et olukord on Virumaa meeskonna jaoks töine. “Alustasime lumetõrjega hommikul viie paiku. Kõik masinad on töös,” lausus Andres Plaat ning lisas, et päeva peale olukord normaliseerus. “Olen meestega rääkinud. Põhiteedel on kõik tipp-topp, kõrvalteedel on veel siblimist,” sõnas Andres Plaat eile pärastlõunal.

Harilikult on lumesadude puhul väljas 14 talihoolde baasmasinat ja kümme täiendavat masinat. Lisaks aitavad alltöövõtjad veel viie masinaga. Andres Plaadi sõnul tuleb eriti pöörata tähelepanu Haljala liiklussõlmele, järskudele tõusudele-langustele ja tuisuohtlikele kohtadele.

Kolmapäeva varahommikust kuni pärastlõunani oli Lääne-Virumaa teedele puistatud ligi 40 tonni soola.

“Soola kulu on otseselt sõltuv ilmastikust ja nagu me teame, on Eestis ilm väga erinev, sellest tulenevalt on ka soolakulu maakonniti erinev, teiseks tähtsaks teguriks on inimtegur ehk kui hästi soovitakse hooldust teha ja palju raatsitakse soola teedele puistata. Oleme andnud alati endast kõik, et oleks võimalikult ohutu liigelda,” märkis Andres Plaat.

Kui maha sadanud lumi ja libedus tekitasid Tallinnas olukorra, kus vaba taksot saada oli võimatu, siis Rakvere taksojuhid ütlesid, et ilmaolude tõttu lisandusid eile neile vaid mõned sõidud. “Tippajal, hommikul kella 7–9 oli tellimuste arv 15–20 sõidu vahel. Oluliselt midagi ei muutunud, natukene tuli sõite juurde,” rääkis Tulika Taksos töötav Vitali. Villa Takso juhataja Andres Haidak sõnas, et päeva jooksul tuli tellimusi rohkem. “Aga kliente tuleb ikka juurde, kui on palgapäevad,” ütles Haidak.

Rakvere haigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja Aile Kaasik ütles eile kella 14.30 paiku, et EMOsse on tõepoolest pöördunud libisenud või kukkunud inimesi, kuid neid pole väga palju olnud. “Aga õhtu on ees ja inimesed alles hakkavad koju minema,” lisas Kaasik.