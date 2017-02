HKScan pole sisejuurdlusega seoses veel kuriteoteateid teinud

Need juhid, kellega lõpetati töö- või juhatuse liikme lepingud, on asendatud ettevõttesiseselt, ütles HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere. "Sisejuurdlus veel kestab," lisas ta. Seetõttu pole ettevõte veel ka õiguskaitseorganite poole pöördunud.

Soome lihatööstuskontsern HKScan tuvastas detsembri keskel sisejuurdluses, et ettevõtte Baltikumi juhtkonna liikmed eesotsas ettevõtte juhi Teet Soormiga on süstemaatiliselt toime pannud tõsiseid rikkumisi; kontsern lõpetas töösuhted juhtkonna endiste liikmetega ja Baltikumi üksuse juhiks sai senine turundusjuht Mere.

Kontsern vabastas ametist seakasvatusdivisjoni direktori Mati Tuvi, linnukasvatusdivisjoni direktori Lauri Kallikormi ja seakasvatusdivisjoni tehnikajuhi Hindrek Smidti. Lisaks said mitmed HKScani töötajad hoiatused ettevõtte varaga mitteotstarbeliselt ümber käimise pärast.

Ettevõtte teatel selgus sisejuurdluse käigus, et rikkumisi korda saatnud HKScan Estonia töötajad on ostnud tooteid ja teenuseid ettevõtetelt, mida omavad kas nad ise või nendega seotud osapooled. Nende hankelepingute koguväärtus on olnud aastatel 2013 kuni 2016 umbes 28 miljonit eurot.

Uurimisest selgus, et HKScani ja allhankijate vahelistes hankelepingu tingimustes on selge huvide konflikt, kus ei järgitud börsiettevõtetele omaseid ja ka HKScani poolt nõutud läbipaistvuse põhimõtteid.