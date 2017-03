Juhtkiri: kõrvalseisjast tšempioniks

Vahepeal on aega mööda läinud ning võrkpall loovutas koha korvpallile, kui bravuurikas Andres Sõber siin Tarva klubi lõi ning kõikjal räägiti Rakvere kollasest revolutsioonist, mis Eesti korvpalli hierarhiat kõigutas. Koos Martin Müürsepa, Valmo Kriisa ja teistega saavutati 2010. aastal hõbemedal. Ala populaarsust arvestades oli tegu ülikõva saavutusega. Terve linn võttis keskväljakul sangareid vastu.

Aga elu kulgeb spiraali mööda. Nüüdseks on omakorda korvpall madalseisus. Mehetegusid teevad ka jalgpallurid, kuid meie võrkpallurite Balti liiga võitu võib küll häbenemata nimetada sensatsiooniks, samas ka asjade loogiliseks jätkuks, arvestades meie võrkpallikultuuri.

Jah, linnapea nendib, et meie mehi on võistkonnas õige vähe, kuid küllap pole see praegu õige aeg ja koht muretseda. Praegu tuleb võitu nautida. Ja olgem ausad, ehkki Rakvere Võrkpalliklubi proovis mõne aja eest just kohalikke pallureid kokku saada, siis kõige paremini see ei õnnestunud. Kuid praegu näeme meie mängijaid väga paljudes teistes klubides ja seda tuleb ainult hinnata.

Nüüdseks on omakorda korv­pall madalseisus. Mehetegusid teevad ka jalgpallurid, kuid meie võrk­pallurite Balti liiga võitu võib küll häbenemata nimetada sensatsiooniks, samas ka asjade loogiliseks jätkuks, arvestades meie võrkpallikultuuri.

Spordiasjatundjad ristisid Rakvere Võrkpalliklubi kõrvalseisjaks juba enne, kui tiim platsile astus. Võidu üle imestati veel eilegi ning kriitikud otsisid niidikest, millest kinni hakata – ehk ikka oli see võit puhas juhus, asjaolude kokkulangemine ja saatuse vingerpuss, mitte sportlaste töö tulemus? Profispordis aga ei või kunagi lõpuni teada, kuidas miski sujub ja kes karika koju viib. Kauaaegne võrkpallitreener Mati Merirand, kes mõõduvõtmist televiisorist vaatas, ütles, et tegemist oli võrdsete võistlusega. Rakvere oli sel korral lihtsalt tugevam.

Elagu sport!