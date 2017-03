See kevad ei alanud kuigivõrd teisiti. Üsna hallilt ja vihmaselt saabus ta esmaspäeval, oli tagasihoidlik ja lubas lahkuval talvel näpuotsaga üle õla siia-sinna lundki puistata. Aga seda vaatasime juba heldinult: no mis siis, las sajab natuke, ikkagi kevad. Kevadvihm on ju mõnus. Ei tulnud meeldegi, et veel nädala eest samasugust külma sadu kirusime.