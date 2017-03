Naabermaakondades põleb kulu sageli, meil pole see probleem

Kulupõlengute hooajal on päästjatel käed tööd täis üle Eesti, meie maakonnas on olukord rahulik. Alates 20. märtsist on päästeamet saanud sellesisulisi väljakutseid Ida- ja Lääne-Virumaal 22 korral. Lääne-Virumaal on olnud üks kulupõleng.