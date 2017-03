Koeru ja Rakke jõudsid ühinemislepinguni

Ühinemislepingule kirjutasid alla Rakke esindajatena vallavolikogu esimees Enno Eilo ja vallavanem Andrus Blok ning Koeru valla poolt volikogu esimees Külvar Mänd ja vallavanem Andres Teppan.

Enne lepingu allkirjastamist toimusid täna nii Koerus kui Rakkes volikogu istungid, kus ühinemine heaks kiideti.

Lepingu järgi saab ühendavalla nimeks Piibe vald, vallakeskus hakkab asuma Koerus ning ühinejad ise eelistavad kuulumist Lääne-Virumaa koosseisu.

Rakke vallavanem Andrus Blok hindas, et leping sai mõlemaid pooli arvestav. Ta märkis ka, et küsitluse tulemused näitasid rahva soovi, mis on selge sõnum valitsusele.

Kümne päeva jooksul saadetakse ühinemisleping lisadega Lääne-Viru ja Järva maavanematele. Mõlemad volikogud tegid ka otsuse taotleda valitsuselt haldusreformi käigus haldusterritoriaalse korralduse muutmist eesmärgiga moodustada Rakke valla ja Koeru valla ühinemisel üks omavalitsusüksus.

Rakke vald pidas varem ühinemisläbirääkimisi Väike-Maarja vallaga, kuid volikogu otsustas detsembri lõpus need lõpetada ning teha ettepanek alustada läbirääkimisi Järvamaal asuvale Koeru vallale. Koeru vallavolikogu võttis naabrite ettepaneku vastu jaanuari alguses.

Koru vald lõpetas detsembris läbirääkimised kuue Järvamaa vallga Järva valla moodustamiseks.

Valitsus on teinud ettepaneku Rakke ja Väike-Maarja valla ühinemiseks ja Koeru valla liitumiseks Järva vallaga. Ühinemisettepaneku saanud omavalitsustel on aega 15. maini, et esitada ettepaneku kohta oma arvamus. Pärast seda langetab valitsus paari kuu jooksul lõpliku otsuse.

Rakke ja Koeru vallas elab kokku umbes 3770 inimest, seega seaduses ettenähtud 5000 elaniku piirist oluliselt vähem.